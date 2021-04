Zpět ale k příběhu velkého sportovce. Mládí prožil dle svých slov povedené. Pět úvodních školních let chodil s aktovkou po zmiňovaných Kunčicích, pak přešel do Vrchlabí, kde poprvé přičichnul k fotbalu. „Bylo to v Rudé hvězdě Vrchlabí pod trenérem Zdeňkem Kopeckým. Když jsem šel do šesté třídy, chodili tam se mnou kluci ze Špindlu a to byl samý fotbalista. Hned jsem začal kopat s nimi,“ vypráví tehdejší talentovaný brankář. Mládí si užíval. Podporu měl v tatínkovi, jenž byl fotbalovým rozhodčím, maminka zase dohlížela, aby šla Honzovi škola.

Jan Jebavý má pod Krkonošemi pověst uznávaného fotbalového kouče.Zdroj: archiv Deníku