Jako ředitel městské policie pracuje Jan Štípek již třetím rokem. Co považuje za svůj největší úspěch a co by naopak chtěl ještě zlepšit? „Jsem si vědom toho, že je vždy co zlepšovat. Opravdu hrdý jsem na to, že se Městská policie Dvůr Králové nad Labem zapojila do projektu First responder, který realizuje Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, takže všichni strážníci jsou pravidelně školeni v poskytování první pomoci. Zároveň si cením toho, že se podařilo z rozpočtu města pořídit AED, tedy automatizovaný externí defibrilátor určený k laické resuscitaci. Za velký úspěch považuji i to, že máme po letech plný stav strážníků, a také to, že již pět let zaměstnáváme díky projektu Úřadu práce pro dlouhodobě nezaměstnané asistenty prevence kriminality, jejichž činnost přispívá ke zvýšení bezpečnosti v našem městě.

Mezi další povedené projekty řadím forenzní značení jízdních kol, které realizujeme od září 2019. O od té doby se podařilo označit 142 kol v celkové hodnotě přesahující 4 miliony korun.

Zdroj: archiv Jana Štípka