Napadlo mě využít budovu školy jako sociální a zdravotní centrum. Starosta můj nápad ihned podpořil, a tak jsme ještě se stavebním inženýrem začali na projektu pracovat. V roce 2000 jsme za Zdravotní a sociální centrum ‚Ježkův dům‘ získali první místo v celostátní soutěži Obec seniorům. Cenu jsme přebírali na slavnostní akci na Pražském hradě. Starosta si do poslední chvíle myslel, že chci v centru pracovat, že si ho chystám pro sebe, ale já jsem svou práci milovala…

Moc by mě to bavilo, obzvlášť když jsem si pohrávala s myšlenkou, že by takovéto zařízení na vesnicích mohlo sloužit jako ‚školka‘ nejen pro starší generaci, ale i pro pohlídání dětí třeba maminek na mateřské dovolené, které si chtějí v klidu nakoupit, dojít na kosmetiku, do kadeřnictví… Na tehdejší dobu to byla hodně průkopnická myšlenka a nepodařilo se ji realizovat.

Zdroj: archiv Jany Štěpánové