Jak se k létání dostala, komentuje následovně: „Úplně jednoduše, mezi letadly jsem téměř vyrůstala. Začalo to u mého dědy, který v roce 1957 ve svých 17 letech začal létat na kluzácích právě na letišti ve Velkém Poříčí. Bohužel doba nebyla tenkrát úplně příznivá a na podzim v roce 1961 se letiště ve Velkém Poříčí zrušilo a někteří členové odešli do okolních aeroklubů. Můj děda pokračoval v létání v Novém Městě nad Metují, kde později začali létat i jeho děti – můj tatínek a teta. Rok 1989 otevřel cestu k zázraku. Ještě v prosinci po sametové revoluci se sešli staří členové Aeroklubu Hronov a po 28 letech založili aeroklub nový. Letos tomu bylo 30 let od znovuobnovení. V roce 1992 přešel do Hronova i můj táta. V lednu roku 1993 jsem se narodila já. Devadesátá léta byla ve znamení velkého budování a v tomto prostředí mezi letadly, bunkry, stavbami jsem o víkendech a prázdninách pobíhala se starším bratrem a dětmi ostatních pilotů. Letiště a letadla se mi dostala pořádně pod kůži. Ve školce a škole jsem je všude kreslila a svým častým mluvením o nich jsem musela své spolužáky určitě hodně unavovat. V patnácti letech jsem se konečně dočkala a zahájila výcvik pilota kluzáků. Nikdo mě do létání nenutil, vzešlo to samo a v 16 letech jsem získala pilotní průkaz. Snila jsem i o motorovém létání, ale plachtění mě natolik pohltilo, že vůbec nevadilo, že na ,motorařinu‘ nebyl prostor a ani finance. Všechno ale mělo svůj čas.“

V plachtění se Klára Teichmannová během dvou let probojovala mezi ženskou elitu. Cesta k úspěchu ale nebyla zadarmo. „Od roku 2011 jsem se začala věnovat soutěžnímu plachtění (mistrovství juniorů ČR, pohárové soutěže a později i velké mistrovství ČR). I když jsem nedrtila úplně přední pozice výsledkových listin, podařilo se mi se svými výsledky probojovat do českého reprezentačního týmu mezi ženy, později i mezi juniory (junior v plachtění je do 25 let) a v roce 2015 jsem vyrazila na své první MS světa žen v plachtění do dánského Arnborgu. MS v plachtění se koná vždy jednou za dva roky, tak následoval rok 2017 a MS žen ve Zbraslavicích u Kutné Hory a MS juniorů v litevském Pociunai. MS žen za rok 2019 se však kvůli místu konání odehrávalo až v lednu 2020, a to v australském Lake Keepit; svou výpravu na druhou stranu zeměkoule považuji zatím za svůj největší úspěch v létání. Ke ‚klokanům‘ jsem odletěla už v říjnu na letiště Narromine v Jižním Novém Walesu, kde jsme s dvěma kamarády z Čech ,pracovali‘ jako instruktoři na kluzácích, piloti vlečných letadel a pozemní personál. Ve volném čase jsme mohli plachtit; povedl se mi tu přepsat národní ženský rekord na trojúhelníkové trati 750 km. Z Narromine jsem si pak odskočila na tři týdny na MS v Lake Keepit a domů se vracela na konci února,“ vysvětluje Klára.

Od roku 2016 se věnuje také motorovému létání: „V roce 2016 jsem začala trošku smrdět benzínem, jak se mezi plachtaři říká. Začala jsem plachtění doplňovat létáním s motorizovaným kluzákem Vivat. Chytlo mě to tak, že mi to přestalo stačit a chtěla jsem víc. Ke konci roku 2017 jsem proto dokončila výcvik ultralehkého pilota letadel, což mě povzbudilo natolik, že jsem hned v únoru 2018 začala výcvik pilota soukromých ,dospělých‘ letadel a splnila si tak další sen z dětství. Od té doby létám rovněž hodně motorově, zejména na soutěžích svým oblíbeným letadlem – československým Zlínem 226 – vlekám kluzáky.“

Tím to však nekončí, neboť Klára má další ambiciózní plány, s nimiž se nám svěřila. „Mám touhu zase pokročit dál, zdokonalovat se a létat s většími aeroplány. Letos jsem zakončila léto přeškolením na legendární letoun Z-37 Čmelák, což mě velmi bavilo a motivovalo k tomu, abych měla celou zimu zase o čem přemýšlet a snít. Chtěla bych si udělat kvalifikaci obchodního pilota a mým snem je se létáním i živit. Bohužel je to hodně o penězích a dnešní doba koronavirová není úplně příznivá, co se ,většího‘ letectví týče. Stále bych se také samozřejmě chtěla věnovat plachtění, soutěže nevyjímaje. Uvidíme však, jak se situace v této době bude vyvíjet,“ doplňuje Klára a my jí přejeme, aby se jí všechny sny splnily.

Richard Švanda