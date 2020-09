„V dole Bohumír pracuji šestým rokem. K tomuto povolání jsem se dostala jistou oklikou už na začátku rodičovské dovolené. Ucházela jsem se o průvodcovskou brigádu, abych si rodičák se synem zpestřila. Pan ředitel mě však přesvědčil, abych šla pracovat na plný úvazek. Rozběhl se mi vcelku divoký životní kolotoč. Práce, rodina, domácnost a do toho jsem měla docela dost služebních cest, ať do Polska kvůli přeshraničním projektům pro rozvoj hornictví našeho regionu a zejména našich dvou památek, což je tedy Měděný důl Bohumír a Hornický skanzen v Žacléři. Rovněž jsem jezdila po školeních a konferencích. Dnes jsem za to moc ráda a určitě bych neměnila. Důl Bohumír považuji za svou srdcovou záležitost a udělám vše pro to, abych ho dostala do povědomí nejen po celém regionu, ale i za jeho hranice“, říká Květa Jirmanová.

Důl Bohumír se jí daří úspěšně propagovat i díky akcím, jimiž zpestřuje běžný návštěvnický okruh.

„Za svůj dosavadní úspěch tady považuji akci Jak se peklo probouzí, která probíhá vždy na přelomu října a listopadu. Říkám jí, že je to moje druhé dítě. (Dcerka je až třetí). Je to akce pro rodiny s dětmi a trvá tři víkendy. Akce má veliký úspěch a je hojně navštěvovaná. Je jedinečná a nebývalá v tom, že probíhá právě v historických chodbách dolu. Důl pomocí rekvizit proměňujeme v peklo čili v čertovské obydlí. Děti tak mají možnost nahlédnout, jak čerti bydlí, co skutečně dělají a jak se chovají. Vždy zjistí, že v našem pekle jsou čerti hodní, protože si moc dobře uvědomujeme, že dětem stačí do toho podzemí vstoupit, takže strašení u nás neexistuje“, vysvětluje Květa Jirmanová.

Sama hornictví a důlním dílům zcela propadla. „Myslím si, že se mi povolání stalo koníčkem. O tom svědčí fakt, že mě zajímají různé podzemní objekty, ale i akce s hornictvím spojené.

V budoucnu bych chtěla docílit zpřístupnění dalšího patra v podzemí dolu Bohumír a ráda bych zařídila zázemí pro turisty. Jak jsem uvedla výše, hornictví, hornické tradice a hornické památky našeho regionu míním dostat do podvědomí lidí a udělám pro to vše, co bude za potřebí. Historie hornictví v našem kraji je nedílnou součástí našeho současného života a současná generace si to vůbec neuvědomuje. To ráda změním.“

Květa Jirmanová se v současné době věnuje především svým dvěma dětem. „Bydlíme mimo vesnici, proto hodně času trávíme v přírodě. Co se týče volného času, samozřejmě ho věnuji rodině. S dětmi se snažím trávit hodně aktivního času. Jezdíme na kole. Hodně vyrážíme na výlety, zejména pak po přírodních zajímavostech našeho regionu. V zimě se věnujeme lyžování“, dodává Květa Jirmanová a my ji přejeme hodně elánu do dalšího zvelebování a propagace dolu Bohumír.

Richard Švanda