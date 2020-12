„Když o tom tak přemýšlím, tak je to vlastně moje povaha. Nevydržím na místě, v klidu. Neustále myslím na to, co by se dalo, plánuji si věci a přemýšlím dopředu. Stejně tak tomu bylo i v roce 2013, kdy byl mladšímu synovi teprve 1 rok. Po celou dobu mateřské dovolené jsem stále vypomáhala z domu svému zaměstnavateli (soukromá firma působící ve Dvoře Králové nad Labem, kde jsem působila necelých 10 let jako asistentka obchodního ředitele). Stále častěji jsem si však kladla otázku, zda nepotřebuji v rámci zaměstnání změnu. Chtěla jsem se do budoucna i trochu posunout a dokončit si vzdělání. A právě v létě 2013 bylo vypsáno výběrové řízení na pozici projektového manažera (manažerky) Místní akční skupiny Královédvorsko, která v té době na území Královédvorska vznikala. Pojem Místní akční skupina byl pro mě zcela něčím novým a velkým neznámým. Nastudovala jsem si informace o působnosti MAS v ČR, jejich historii, co je jejich hlavní činností a čím se zabývají. Cítila jsem, že existence MAS může být pro region velkou příležitostí k rozvoji. Na výběrové řízení jsem se přihlásila a vyhrála ho. Šla jsem do zcela neznámého prostředí. Syn tehdy ve svých 1,5 letech nastoupil do soukromé mateřské školy, což pro mne byla velká pomoc a já se mohla práci od začátku věnovat naplno.“

Zdroj: archiv Lenky Křížové