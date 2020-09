Lucie Středová: Jsem ráda, že se hudbou dostávám do povědomí Trutnováků

Lucie Středová se narodila v Trutnově, ale do svých 20 let vyrůstala v Radvanicích. Poté ji osud zavál do Úpice, kde pracuje již jedenáctým rokem jako učitelka ve školce. Nyní opět žije v Trutnově, kde se mimo jiné věnuje hudbě v kapele Sansaband.

A jak se vlastně k hudbě dostala? „Když mi bylo šest let, mamka mě vzala na můj první muzikál Dracula, tehdy ještě do Kongresového centra, a představení mě tak nadchlo, že jsem v průběhu dalších let absolvovala několik dalších muzikálů (Monte Christa, Kleopatru, Hamleta…). K samotnému zpěvu jsem se dostala ještě na základní škole tuším, že to bylo tak v šesté třídě, kde jsem pod vedením pana učitele Michala Horáčka zpívala 3 roky v pěveckém sboru a rok sólo. Na střední škole, jsem necelý rok zpívala v pěveckém sboru Kos, se kterým jsem absolvovala první pěveckou soutěž v Krnově v kategorii sólový zpěv – muzikál. Několik dalších let jsem se muzice nevěnovala, až mě v roce 2013 oslovil Leoš Nývlt s nabídkou zpívat v hudební skupině GENY, v níž jsem zpívala až do roku 2017. Přišlo období, kdy jsem si chtěla od muziky odpočinout, ale tehdy zapracoval osud a já v kempu Dolce potkala svého nynějšího kolegu z kapely Sansaband Aleše Dubu, který mě celkem zajímavým způsobem ,ukecal‘ k další spolupráci. FOTO: Houbaři na lovu. Pod Krkonošemi můžou najít i vzácnou lopatičku kyjovitou Přečíst článek › Od té doby se v naší kapele událo mnoho změn a nyní koncertuje v ustáleném složení Aleš Duba, Karel Čapek a Michal Říha. Vystupujeme na svatbách, v galerii Uffo při vernisážích, na trutnovském Hudebním létě, v trutnovském parku, kde je tato akce velmi oblíbená, při rozsvěcení vánočního stromu v Trutnově, na dnech obcí a mnohých dalších akcích,“ říká Lucie Středová. Zkraje roku byly veškeré aktivity kvůli epidemiologické situaci spojené s koronavirem utlumeny, a tak i Lucie musela omezit své aktivity. Jak se s tím vypořádala, popisuje následovně: „Než začala březnová karanténa, měli jsme přesně týden do prvního velkého plesu. Zkoušeli jsme nové písně, nervozita stoupala a najednou ze dne na den ze všeho sešlo. Přestali jsme se scházet na zkouškách, koncerty a plesy odpadly a my se poprvé potkali bez zkoušky na koncertech v rámci akce ,Otevřené balkóny‘, kdy jsme dělali radost svým hraním babičkách a dědečkům v Domově pro seniory na Kryblici a následně v Alzheimer care v Jánských Lázních. Večer nás čekal koncert pro veřejnost na terase kryblické Havaje, kde vládla nepopsatelná atmosféra. Lidé se dívali z oken a zpívali s námi. Nezapomenutelný zážitek. Nyní doufáme, že již znovu tato situace nenastane.“ FOTO: Trutnovský klub vozíčkářů prožil aktivní léto Přečíst článek › Díky svým aktivitám se Lucii daří prosazovat jak v rodném městě, tak na republikové úrovni. „V roce 2015 se mi podařilo prosadit ve slovenském Brusnu v Muzikálovém festivalu Jozefa Bednárika, kde jsem mezi vybranými zpěváky skončila na 3. místě. A za sebe musím říct, že konkurence byla opravdu veliká. Moc děkuji za tuto zkušenost, která mě posunula zase o něco dál. Nyní mě velmi těší, že se dostávám do povědomí Trutnováků; když jdete k lékaři, do města, lidé vás poznávají, a to považuji za veliký úspěch,“ dodává Lucie Středová. A co ji kromě zpěvu a hudby ještě baví a dělá radost? „Nejraději se obklopuji přáteli, naším labradořím mazlíčkem, ráda si dám dobré víno, mám ráda legraci, rekreačně kolo, brusle, běh, plavání, v létě provázím v měděném dole Bohumír, ráda peču, vařím a ráda se směju,“ říká Lucie a s úsměvem dodává: „V nejbližší budoucnosti doufám v nějaké další zajímavé koncerty či zajímavá místa a v soukromém životě, že potkám někoho, kdo mě bude podporovat v mé lásce k muzice a nebude žárlit na tři chlapy v kapele.“ A my Lucii přejeme hodně elánu do další práce a aby jí všechno vyšlo tak, jak si vysnila. Návštěva u sousedky přišla draho. Ženě zmizel na chatě telefon Přečíst článek › Richard Švanda

