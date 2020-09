Ludvík Ráž ve Rtyni vede šipkařský spolek s názvem Ludvíkovi sokolíci. Docházejí do něho místní děti, které stejně jako on propadli šipkařskému sportu. „S dětmi se účastníme všech akcí na všech úrovních od místních openů až po mistrovství republiky. Největší úspěch zaznamenaný v loňském roce 2019 představuje 3. místo na mistrovství republiky v kategorii žákyň; letošek vypadá na velmi úspěšný rok ve všech kategoriích, tudíž se bude ten největší úspěch vybírat mezi všemi umístěními hodně těžko,“ hodnotí Ludvík Ráž.

Dětem se skutečně daří i na krajské a celorepublikové úrovni. Na mistrovství Královéhradeckého kraje v kategorii juniorů získali Ludvíkovi sokolíci 3. místo, v žácích 2. místo a v žákyních dokonce všechna tři vítězná místa. V českém poháru 2020 v kategorii juniorů, kde startovalo celkem 114 soutěžících z celé ČR, obsadili 12. místo, v kategorii žáků s účastí 140 soutěžících 2. místo a v žákyních s účastí 62 soutěžících 2., 3., 4. a 6. místo.

Tyto výsledky jednoznačně svědčí o vysoké úrovni zdejších šipkařů. Ti se navíc etablují také na domácích turnajích ve Rtyni. Jak náročné je bylo ve Rtyni založit, vysvětluje Ludvík Ráž: „Dostat turnaje mládeže do Rtyně nebylo vůbec jednoduché, ale poté, co se podařilo přemluvit pár nadšenců a založit šipkařský klub, už to šlo poměrně snadno. Tímto chci lidem, kteří mi v začátcích s dětskými šipkami ve Rtyni pomohli poděkovat, neboť bez jejich podpory by nebylo nic.“

Samozřejmě plány do budoucna jsou velmi smělé. „Především plánujeme rozšířit řady mladých šipkařů; za tímto I účelem připravujeme velkou náborovou akci. Dále bychom rádi ve spolupráci se sponzory dovybavili děti kvalitnějšími šipkami a hlavně řádným oblečením na republikové turnaje,“ vysvětluje Ludvík Ráž a dodává:

„Jak dokládají letošní výsledky, mládež nás reprezentuje velmi kvalitně. Nyní nás čekají nejdůležitější soutěže v této sezóně: tři master turnaje v kraji, jeden RPG turnaj ve Žďáru nad Sázavou, mistrovství republiky v Kladně, finále mistrovství Královéhradecka a double open ve Rtyni v Podkrkonoší. Jestli se budeme moci zúčastnit všech turnajů, je otázkou. Naše účast závisí na tom, zda dokážeme zajistit dostatek finančních prostředků. Ačkoli naše děti obsadily veškeré vedoucí pozice na turnajích všech úrovní, neznamená to, že je na turnaj někdo doveze a dá jim najíst a napít. Věříme však, že vše dobře dopadne a finanční podporu, aby naše děti mohly opět úspěšně reprezentovat své město a oddíl, nalezneme.“

Panu Ludvíkovi Rážovi proto držíme palce, aby se mu podařilo získat další sponzory a aby se dětem pod jeho vedením dařilo dále obsazovat všechny vytčené cíle v šipkařském sportu.

Autor: Richard Švanda