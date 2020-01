Už jako kluk rád pomáhal v kuchyni. „Bylo to dané asi geny. Můj pradědeček byl kuchař, teta byla také kuchařka, takže nějaké předpoklady tam asi byly. Ale co se týče toho nastartování do kuchařiny, to přišlo poněkud později, protože jsem chtěl být od malička voják. Byli jsme velká rodina a jako malí kluci jsme si neustále hráli s vojáčky či pistolemi. Ten zlom přišel, když mně bylo čtrnáct. Tehdy jsem se rozhodl, že chci jít na kuchaře a jak říkám, asi tam trochu zapůsobily geny a pak už se vše odvíjelo školou, praxí a tak dále.