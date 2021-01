Věřte nebo ne, Havlovický pohár se v obci na Úpicku hraje už více než 40 let, a tak, jako zažil slabší období, velebil si i ve velké euforii. „Jen tak nezapomenu na roky, kdy na náš turnaj jezdilo až sedmdesát mužstev nejen z okolí, ale i z kolébky fotbalu - Anglie. Někteří dorazili na kvalifikační zápasy, dvakrát si zahráli, vypadli a jeli zase domů,“ vzpomíná nepřehlédnutelný Miloslav Tohola, jemuž s turnajem skoro od začátku pomáhá mimo jiných do sportovního dění zapálená manželka Alena.

S nápadem pořádat turnaje před hromadou let přišel Toholův kamarád Honza Špaňko. Hřiště bylo jaké bylo, tráva vysoká, brány dřevěné a do toho ještě křivé. To ale milovníkům kulatého míče nevadilo. „Sešlo se tehdy osm manšaftů a my jsme jako pořadatelé vyhráli. Chytlo nás to natolik, že jsme chtěli v tradici pokračovat,“ prozrazuje muž, který dříve sám fotbal hrával, ačkoliv tvrdí, že to v něm daleko nedotáhl.

Zdroj: archiv Miloslava Toholy