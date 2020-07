Přestože mnoho lidí nevěřilo ve zdárný výsledek, stal se opak, což Miroslav Kejzlar považuje za jeden z úspěchů. „Za prvé jsme zde již přes třicet let a Stachelberg stále funguje. A nejen funguje, rozvíjí se, zlepšuje, dál se buduje. To jsme si na začátku, v osmdesátých letech, často říkali: Copak začít, to jde snadno, ale budeme tu za patnáct či dvacet let? Dokážeme to? Stalo se.

Za druhé, že se Stachelberg podařilo předat další generaci. Kolik aktivit právě na generační výměně zkrachovalo. K nám se postupně přidávala řada mladých kluků, kteří dnes, už jako zkušení tátové od rodin, převzali řízení tvrze a drží současný spolek Stachelberg. Z původních, kteří v roce 1987 stáli na úplném začátku, nás už zbylo jen několik. Odcházíme.

Za třetí je velkým úspěchem, že se podařilo zpřístupnit část unikátního rozestavěného podzemí tvrze. To byl vždycky náš sen: Vypustit rozsáhlé jezero, které zaplavovalo většinu podzemí často až do výšky několika metrů, odstranit vrstvy bahna a kamení, vytvořit prohlídkovou trasu a přivést sem návštěvníky.

