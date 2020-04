O vstupu do Sokola říká: „Do Sokola mě přivedla babička v roce 1973. Babička byla sama sokolská cvičitelka, i moje prababička byla sokolka, takže to máme v rodině. Odmalička jsem poslouchala o Sokole, o sokolech.“ Již od mládí poctivě zpracovává svá poznání ze všedních dnů v Sokole, píše články do regionálních tiskovin, do sokolského tisku, zpracovává fotodokumentaci i video.