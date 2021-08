K začátkům říká: „Od malička jsem plaval rehabilitačně v Jánských Lázních. Můj trenér/terapeut mě navrhl, jestli bych nechtěl vyzkoušet závodění a já jsem souhlasil. Tak jsem se dostal na svoje první plavecké závody, které se konaly v Trutnově. Tam si mě všiml pan Hakl z Náchoda a nabídl mně, jestli bych nechtěl trénovat v plaveckém klubu Delfín Náchod.“

V roce 2018 i 2019 si zaplaval juniorská finále na závodech Světové série v Lignanu a v Berlíně. V loňském roce se Petr zúčastnil v rakouském Klagenfurtu vytrvalostního závodu na otevřené vodě. Petr Frýba, který mezi handicapovanými zvítězil, posléze dominoval i na nejdelší trati na 1500 metrů. To je pouze jeden z jeho úspěchů, sám k nim dodává: „Můj zřejmě největší úspěch je účast na dvou mistrovstvích Evropy, které se konaly v Dublinu a na Madeiře. Na obou jsem se dostal několikrát do finále.“

Samozřejmě jako každý sportovec i Petr má ambice dosahovat dalších, lepších výsledků. „Osobní cíl pro mě je zaplavat 400m volný způsob pod 5 min, což doufám, že se jednou stane, protože by se mi splnil i můj druhý cíl, splnění limitu na paralympiádu. Cíl, kterému mám momentálně nejblíže je splnění limitu na mistrovství světa.“ Plávání je u Petra spojeno s řadou zážitků. O jeden z nich se s námi podělil slovy: „Jeden z mých zážitků, který se mi vybaví je, když mi trenér v roce 2018 na mistrovství Evropy v Dublinu řekl ‚jdeš do finále‘. V té době mi bylo 15 let a nečekal jsem, že se dostanu na mistrovství Evropy, natož do finále. Takže jsem byl rád, ale velice zaskočený a nervózní.“

Samozřejmě se nabízí otázka, zdali bude Petr ve sportovním plavání nadále pokračovat, a pokud si představuje, že by se mu věnoval profesionálně. „Byl bych rád, ale bohužel plavání není sport jako třeba fotbal, ve kterém vrcholoví sportovci dostávání měsíční příjem. U plavání hendikepovaných to takto nefunguje, takže bych mohl být například trenér, ale to by mě nebavilo. Snažím se, co to jde, věnovat plavání, takže moc dalších koníčku nemám. Svůj volný čas trávím převážně s přítelkyní nebo kamarády nebo čtu a hraju počítačové hry,“ dodává Petr Frýba.