Předloni začal se zajímavým hudebním projektem OFF&ON Air: „Před dvěma lety jsem na Youtube a ostatních médiích zachytil masivní přísun podle mě až absurdně vyretušovaných zvukových nahrávek. Jistě je zatím i mnoho kvalitní studiové práce, ale mně se líbí muzika syrová, tam se pozná, zdali někdo umí, a jak dokáže se svým hlasem a nástrojem pracovat, a jak následně ta správná hudební chemie spojí ON-Line dílo do nějakého hezkého celku. Takové věci jsou mnohdy neopakovatelné. Což je přesně to, oč mi na OFFAiru jde. Chci, aby to znělo tak, jako by to právě bylo zahráno kdekoliv na ulici, na živo. Co se týká ohlasu, projekt je zatím veden čistě organicky a za těch cca 20 měsíců má 400 sledujících napříč republikou.“

Zdroj: archiv Petra Ittnera