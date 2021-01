„V mládí jsem pracoval s dětmi jako pionýrský vedoucí a organizoval pro ně tábory. Zjistil jsem, že mě to baví. Tak jsem si na konci studia trutnovského gymnázia podal přihlášku na Pedagogickou fakultu v Hradci Králové a po ukončení studia nastoupil do školy. A stále se „držím svého kopyta“. Mimo jiné učitelkou byla i moje matka, tak možná sehrálo svou roli i to pověstné jablko nepadající daleko od stromu. Mým prvním i posledním učitelským místem se stala Základní škola Úpice-Lány, kam jsem chodil v letech 1968–1976 jako žák. V roce 1989 jsem se stal zástupcem ředitele školy, v roce 2000 pak ředitelem, kterým jsem dodnes,“ vysvětluje Petr Kalousek.

Za těch posledních dvacet let na pozici ředitele se mu podařilo vykonat spoustu záslužné práce. K tomu dodává: „Já bych to viděl na to, ‚co se povedlo' a ‚co mě štve'. Kromě profilu moderní školy (zdravý životní styl, ekologie, otevřená škola apod.) jsme třeba dokázali ‚vybláznit' žáky, ale i širokou veřejnost, k akcím spojeným se zápisy do České knihy rekordů. Uspořádali jsme spolu s Janem Balcarem a Lukášem Bártou Dny spolků z regionu Jestřebí hory. Spolu se ZŠ Bratří Čapků a Městským gymnáziem a SOŠ Úpice každoročně pořádáme Úpickou laťku. Z akcí pro veřejnost nejvíce přitahují Medové trhy. Na ty poslední přišlo více než 600 návštěvníků. Organizujeme tábor se znakovým jazykem. A tak bych mohl ve výčtu, jak se povedlo mým kolegyním a kolegům vybudovat respektovanou značku, pokračovat.

Co mě štve? Že velké procento času musím věnovat výkaznictví, administrativě, vyplňování dotazníků s nevalným smyslem. No a pak asi to, jak jsou někteří kritici nesoudní. Ty soudné si rád vyslechnu.“ A zároveň dodává:

„Jsem rád za každou změnu k lepšímu. Ať už jsou to změny viditelné (moderní interiér, ale i krásný exteriér, nádherná zámková dlažba s logem školy, nová střecha, okna i fasáda, nové dílny, za školou relaxační areál i sportovní areál, který je pojmenovaný po našem kolegovi, legendárním tělocvikáři Květoslavu Matyskovi), tak ty zdánlivě neviditelné posuny, které vnímám, kterých si vážím, a které, předpokládám, oceňují zejména naši ‚klienti'.

Tj. tým výborných pedagogů a odborníků, ale i nepedagogický personál včetně úžasných kuchařek. Za sebe jsem rád, že navzdory prvotním protestům žáků 9. tříd, jsem prosadil povinnost tvorby absolventské práce vycházejícími žáky. Takovou ‚základoškolskou' obdobu diplomky. Drtivá většina našich bývalých žáků zpětně tuto zkušenost ocenila a děkovala za ni. A co bych chtěl zlepšit? Momentálně bych chtěl nějakým způsobem přesvědčit tu část rodičů a veřejnosti, která si myslí, že si v době dálkové výuky ‚válíme šunky'. Pravý opak je totiž pravdou. Každá příprava online hodiny je nesrovnatelně časově náročnější než při výuce prezenční.“

Práci všech pedagogických pracovníků v letošním roce ovlivnila koronakrize. Jak se to podepsalo na práci Petra Kalouska a jeho kolegů, říká: „Významně. Nikdo z nás nebyl připraven na takovou situaci. Nicméně nám nezbylo nic jiného, než se s ní ‚poprat'. Zapojit organizační schopnosti, flexibilitu, naučit se používat nové komunikační kanály… Myslím, že patříme ke školám, které novou situaci zvládly nadstandardně díky skvělému týmu a ajťákovi-vizionáři.“

Jenomže práce pedagoga s sebou přináší i řadu kuriózních událostí. O jednu takovou se s námi Petr Kalousek podělil slovy:

„Nevím, zda je to publikovatelné. Ale jednou takhle po škole, když jsem byl ještě učitelský elév, jsem zašel na pivko. Sedl jsem si ke stolu, u kterého byl také otec jedné žákyně. Ten se mě hned zeptal, jak dopadla písemka, co se na ni včera holka připravovala? A protože jsem měl sešity s písemkami s sebou v tašce, abych je doma opravil, nenapadlo mě nic chytřejšího, než že jsem je začal opravovat přímo v té hospodě. To bylo haló. Všichni kolem sledovali, kolik bude jedniček či pětek. No ostuda. Potvrzuje to moudrost, kterou jsem se pak někde dočetl, že farář, starosta, lékař a učitel by měli chodit na pivo zásadně do jiného okresu.“

A co plánuje Petr Kalousek v osobním a profesním životě v brzké budoucnosti? „Plánování v osobním životě není doba moc nakloněná. Aspoň ve vztahu k mým zálibám. Těmi jsou totiž cestování, amatérský basketbal a návštěva filmových představení. Těším se tedy na návrat do normálu, abych se ještě někam podíval, abych si s kamarády zahrál basket a s manželkou zhlédl minimálně všechny české premiéry na velkém plátně. A protože se blíží věk důchodový, budu rád, když předám žezlo se ctí a pocitem, že jsme si s naším lánským týmem nevedli tak špatně,“ uzavírá Petr Kalousek a my mu přejeme hodně elánu do dalšího zvelebování a práce pro úpickou školu.

Autor: Richard Švanda