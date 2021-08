Jak se ovšem architekt Petr Sogel dostal k současné profesi? „Před dvaceti lety, ještě před vznikem firmy EXPRES MENU, jsem pracoval jako architekt a v rámci své podnikatelské činnosti jsem zrekonstruoval dva objekty na hotel v Trutnově, který jsem spolu s rodinou začal provozovat. Po nějaké době mne ale začalo trápit, že se hotelová kuchyně využívá pouze na snídaně a večeře. To mě přivedlo na myšlenku, že zde začneme vařit jídla pro nově vznikající firmy jako alternativu závodního stravování pro odpolední a noční směny. Tehdy jsme jídla ještě šokově mrazili a za necelý rok poptávka překročila kapacitu hotelové kuchyně. Proto jsme v roce 1999 založili rodinnou firmu EXPRES MENU a pronajali si Motel Horal.“

Vyrábět jídla bez zbytečné chemie a s dlouhou trvanlivostí však bylo spojeno s velkým úsilím a nespočtem pokusů. O tom Petr Sogel říká: „Těch pokusů bylo nepočítaně. Studoval jsem nové technologie v knihovnách a chodil se radit na Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze a po více jak roce práce a bádání jsme vytvořili metodu CTP – kontinuální tepelný proces, na kterou jsme získali patent.

Když celý proces zjednodušíme, vypadá takto:

Od momentu, kdy se pokrm začne vařit, nesmí jeho teplota klesnou pod 70 stupňů.

Uvařený produkt se musí co nejdříve dostat do našeho bariérového sáčku.

Sáček se hermeticky uzavře zatavením. Zkompletizovaný produkt se sterilizuje v našem na zakázku vyrobeném zařízení. V něm dochází k šokovému zahřátí na vysokou teplotu a následnému zchlazení.“

Nápad se rychle ujal na trhu a své průlomové výrobky nabízí jeho rodinná firma i v cizině. „Nyní prodáváme výrobky na Slovensko, do Polska, Německa, Rakouska, chystáme vstup do Velké Británie a Skandinávie. Odezvy jsou velmi dobré, hlavně v sousedních zemích, kde mají podobné chutě jako my Češi.“

Je určitě velmi zajímavé, že takto upravená jídla se mohou v budoucnu objevit také na jídelníčku kosmonautů. O tom Petr Sogel říká: „Jsme těsně před uvedením nové produktové řady EXPRES MENU Svačinka. Jedná se o produkt, který doplňuje stávající řadu jídel, je to taková zdravá svačinka, která je ve skladném a praktickém obale, který se vejde do kapsy. K výrobě používáme unikátní technologii, která má neuvěřitelný potenciál, chceme ji využit u nově vyvíjené řady SPACE MENU, která bude ještě energeticky vydatnější a komplexnější. Naším cílem je dostat se do programu SpaceX.“

V nabídce je momentálně okolo sta jídel, kterých v loňském roce prodala jeho společnost kolem půl milionu. Nejčastěji si zákazníci kupují kuře na paprice, svíčkovou na smetaně, rajskou omáčka s hovězím masem nebo španělského ptáčka. A jaké jídlo má sám zakladatel Petr Sogel nejraději? „V současnosti mám oblíbenou Italskou tomatovou polévku a krůtí ragú s fazolemi, které vychází z francouzského jídla Cassoulet,“ dodává Petr Sogel. My mu přejeme, aby se mu i nadále dařilo v jeho práci a úžasných úspěších, kterých zatím dosáhl.