Sochařka Paulina Skavova za sebou zanechala velkou stopu

Portrétní tvorba Skavové zahrnuje jak pamětní desky (Radovan Lukavský, 2013; generál Josef Mašín, 2016; biskup Stanislav Krátký, 2016), tak také volně stojící sochy. Bustu boxera Mika Tysona (2012) pojala jako osobnost s jiskrou a nadhledem, jistou si svou převahou. Také její realizace soch do veřejného prostoru jsou neortodoxní a novátorské. „V Trutnově jsem zanechala už docela velkou stopu. Svým způsobem to vnímám jako přirozený vývoj. V Trutnově jsem se narodila, cítím tu sounáležitost s místem i s jeho obyvateli a historií, tím pádem se dokážu do některých realizací dobře vcítit a prožít si je,“ říká Paulina Skavova.