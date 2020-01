Tomáš Klapka: Architekt mezi lidmi

Tomáš Klapka se však vrací i do rodného kraje, kde se snaží pomoci s řešením jednotlivých problémů. Jedním z příkladů může být projekt obnovy centra Tomášova rodného města Pilníkova, který by měl být hotov v prvních měsících roku 2020. Cílem Tomáše Klapky a jeho spolupracovníků je do budoucna navazovat další kontakty s městy a obcemi a společně s jejich obyvateli spoluvytvářet kvalitní prostředí pro náš společný život.