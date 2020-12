„Stále je to tak vzácná nemoc, že o ní moc nevíme. Jen to, že nejde vyléčit. A naneštěstí se o ní nemluví tolik, jako o ostatních nemocech. Šimonek má od narození puchýřky a ranky všude, kde se jeho kůže jen malinko podráždí. To vyžaduje neuvěřitelně náročnou a téměř nepřetržitou péči, kterou maminka Nikola Patková a tatínek Tomáš Odvárka každý den a s největší láskou malému špuntovi věnují,“ přiblížil královédvorský oddíl na svých stránkách nemoc svým členům i příznivcům.

Zdroj: archiv klubu