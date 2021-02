Do toho je předsedou ZO Svazu postižených civilizačními chorobami. Spolek, který čítá až 150 členů se týdny co týdny schází, vyráží na výlety s holemi NWR, jezdí na rekondiční pobyty nebo se schází každé úterý v restauraci Staré radnice. Zájemci také jezdí společně plavat do Hořic. „Ani v této zájmové činnosti však momentálně nemůžeme nic. Ta doba je zlá a už je to dlouhé, být bez kontaktu se známými,“ říká Miloslav Tykal. I jemu tak lze přát jediné. Aby se svět vrátil co nejdříve do starých kolejí a třeba právě pan Tykal mohl zažít ještě spoustu radosti u koníčků, které má tolik rád a s lidmi, kteří mají rádi jeho.

Chodili k němu na rohlík s máslem, pak Miloslav Tykal sám začal fotbalisty podporovat.Zdroj: archiv M. Tykala