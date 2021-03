„Sportovat, to byla tehdy v 60. letech asi jediná možnost realizace, i když mě to dost táhlo k hudbě a deset let jsem hrál ve Vávrově dechové hudbě mladých, díky čemuž jsem pak vykonával vojenskou službu u Posádkové hudby. Ale sport byl vždy na prvním místě,“ prozrazuje Krkonošskému deníku muž, jehož společně s bratrem ke sportu od malička vedl otec. Neustále kopali do míče, chodili bruslit na „škvárák“, ani na Hrubá luka to neměli daleko.



„Dnes jsou ta místa již zastavěna,“ říká Pavel Lipták a na mládí vzpomíná dál.

Dlouhých 40 let na Trutnovsku působil v roli trenéra, dnes už si užívá fotbalového důchodu a sepisuje historii okresní kopané. Pavel Lipták se nesmazatelně zapsal do historie fotbalu na Trutnovsku a ne náhodou před rokem obdržel Cenu Dr. Václava Jíry.Zdroj: archiv Pavla Liptáka