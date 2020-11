Mladé hochy vždy něco zaujme, ale máloktéry u svého koníčku vydrží tak dlouhodou donu. Co však Václava Jiráska na hornictví tak dlouho fascinuje, říká: „Tajemno a zvídavost. Jak horniny i minerály v dávných dobách vznikaly a co vše je potřebné, aby se z podzemí dostaly na zemský povrch. A taky, co všechno se z nich dá vyrobit. Na základní škole mě vedle tělocviku a kreslení nejvíc bavil přírodopis a chemie, což mě v roce 1957 přivedlo na úpickou průmyslovku. Ta se tenkrát jmenovala hornicko-geologická, a už od prvního ročníku jsem se vždy nejvíc těšil na praktický výcvik v podzemí dolů. Hlavně těch svatoňovických. A na možnost nakouknout do nitra nedaleké Zlaté jámy v Suchovršcích, kde se kdysi kutala měděná ruda. Na sklonku 50. let 20. století taky na studentské exkurze do Obřího dolu a ve Svatém Petru v Krkonoších. Po maturitě v roce 1961 jsem dostal umístěnku do Ostravy, ale díky prázdninovým brigádám a doporučení školy jsem mohl zůstat na Trutnovsku.“

Zdroj: archiv V. Jiráska