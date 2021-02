Zásadní význam má i projekt detailního celoplošného mapování geomorfologických tvarů na území KRNAP, který jsem navrhl a vypracoval k němu metodiku a první modelové čtverce. Tento projekt, rozvržený na několik let, umožní poprvé úplný přehled o všech zdejších geomorfologických tvarech; již nyní se ukazuje jeho užitečnost jak pro zpracování početných nových námětů, tak pro cíle vlastní ochrany přírody.“

A jaké plány má Vlastimil Pilous do budoucna? „Plánů do budoucna mám ještě hodně, otázka je, kde na ně vzít čas, když navíc nám komplikuje život koronavirus, s ním spojená nemožnost cestování a také limit fyzických možností. Rád bych ještě dokončil některé výzkumy a publikace týkající se hlavně krkonošských a podkrkonošských témat, některé další i s mezinárodním přesahem,“ dodává Vlastimil Pilous a my mu chceme touto cestou popřát hodně zdaru v jeho další práci.

Zdroj: archiv Vlastimila Pilouse