Z dnešního pohledu je překvapivé, jak málo byli Čechoslováci vnímaví k jevům, které doprovázely konec totality. Před třiceti lety 30. září oznámil německý ministr Hans Dietrich Genscher, že utečenci z NDR mohou svobodně odjet do západního Německa. Dav několika tisíc nevyspalých unavených a nervózních lidí v zahradě západoněmecké ambasády na pražské Malé Straně propukl v nevázaný jásot.

Pražské zátiší s opuštěnými trabanty | Foto: Herbert Slavík

Ten utichl, když ministr dodal, že vlaky musí jet podle smlouvy přes NDR. Ještě pořád se báli. Už nebylo čeho. Nesvobodní Němci vítali Němce ujíždějící za svobodou. Okolo trati se srocovali demonstranti. Nikdo už proti nim nezasáhl a vlaky šťastně dojely. Obyvatelé i návštěvníci Prahy to vnímali jakoby za sklem. Jistě, někteří nosili či prodávali uprchlíkům jídlo, pár jim pomáhalo dostat nemluvňata přes zeď. Většinou však chodili kolem opuštěných trabantů, jako by se jich to téměř netýkalo.