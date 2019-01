Z trutnovské porodnice SRPEN 1 ZDE!!!

Pravidla hlasování:

Soutěž o nejhezčí miminko: Každý týden vložíme do stránek s fotografiemi hlasovací kupon se jmény novorozenců s pořadovým číslem. Děti z první stránky tak budou mít například čísla 1 až 6, z druhé 7 až 12 a tak dále až do konce měsíce. Hlasy budeme sbírat jednou týdně a na konci měsíce je sečteme.

PŘÍKLAD: nejúspěšnější miminko v 1. týdnu získá 120 hlasů, ve 4. týdnu 122 hlasů, vítězem se stane to ze 4. týdne. V kupónu zaškrtněte pouze jeden řádek, tedy váš tip na vítěze. Vyplněné originály zasílejte na adresu redakce: Krkonošský deník, Bulharská 140, 541 01 Trutnov. Nejkrásnější miminko měsíce získá karton (tedy nejméně čtyři balíky) plen od firmy Kimberly-Clark, výrobce plen HUGGIES.

- hlasování pouze v tištěnné podobě Krkonošského deníku