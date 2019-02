Trutnovsko, Pojizeří - Svým hlasováním můžete rozhodnout o nejhezčím miminku měsíce Krkonošského deníku. Měsíčně odměníme hned dvě miminka. Hlasovat je totiž možné nejen prostřednictvím originálních kuponů vystřižených z novin, ale také přes internet.

Každý víkend vložíme do stránek s fotografiemi hlasovací kupon se jmény novorozenců s pořadovým číslem, hlasy budeme sbírat a na konci měsíce je sečteme, tak jako dosud. V kuponu zaškrtněte pouze jeden řádek váš tip na vítěze.

Vyplněné originály zasílejte na adresu redakce: Krkonošský deník, Bulharská 140, 541 01 Trutnov. Miminko měsíce získá dvousetkorunový kupon na nákup zboží v Dětském obchůdku Lenky Haklové, Jihoslovanská č. p. 33, Trutnov.

Paralelně s tímto hlasováním probíhá i anketa na www.krkonosskydenik.cz o miminko měsíce. U fotogalerie miminek z příslušného týdne najdete vždy anketu, v níž dají čtenáři hlas „svému" děťátku. Z jedné IP adresy je možné posílat pouze jeden hlas za hodinu. Platí to i tam, kde čtenáři mají sdílené internetové připojení například s dalšími nájemníky v domě a pokud bude hlasovat některý z jejich sousedů, budou moci dát svůj hlas právě až po uplynutí 60 minut.

Hlasování bez omezení IP adresy není technicky možné. Hlasování na internetu pro příslušný týden trvá od sobotního poledne do následujícího pátku 12 hodin, tedy šest dní. Na konci měsíce vybereme ze všech webových anket miminko s nejvyšším počtem hlasů. To obdrží slevový kupon na kurz plavání batolat a kojenců s rodiči, jenž do soutěže věnovala TJ Lokomotiva Trutnov (www.lokotrutnov.cz).