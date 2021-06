Že se neumí obětovat pro tým? Že je sice střelcem nadaným hokejovými božstvy, ale zároveň tak trochu flink? O Jakubu Vránovi se toho napovídalo hodně nelichotivého, ale pětadvacetiletý útočník v Rize dokazuje, že má srdce válečníka.

Při veledůležité výhře 4:2 nad Švédskem byl jedním z klíčových hráčů českého týmu. Za stavu 0:2 se právě on podepsal pod (krásný) gól, který vlil skomírajícímu mužstvu naději do žil a nastartoval parádní obrat. Přitom se do poslední chvíle nevědělo, zda vůbec bude hrát…

Hrál i přes zranění

„Nechci o tom moc mluvit,“ odpověděl Vrána po zápase na otázku, jak je na tom jeho zraněné rameno. Den před bitvou se Švédy kvůli zdravotním potížím netrénoval, trenér Filip Pešán dlouho nevěděl, zda ho vůbec bude moci poslat do boje.

„Není to úplně stoprocentní, ale náš medical tým mi strašně moc pomáhá, abych mohl hrát. Snažím se to každý den vydržet. Chodím na led udělat co nejvíc můžu,“ popsal Vrána svůj aktuální zdravotní stav. Pro Pešána jde o jednu z hlavních opor ofenzivy. Kdyby měl vypadnout ze sestavy, Češi by museli řešit (další) vážný problém.

Byli jsme trpěliví, těšilo hrdinu dne

Vránův přínos byl znát i při měření sil s úpornými severskými obranáři. Zas a znovu se vrhal na zteč a nakonec dokázal protrhnout střeleckou smůlu českého týmu a zavelet k obratu. Důležitost jeho druhého gólu na turnaji snad ani nelze přecenit.

„Přesilovky nám můžou vyhrávat zápasy. Musíme na nich dál pracovat a snad to vyjde i v dalších utkáních,“ komentoval fakt, že on i Jan Kovář se trefili právě při početní výhodě. Nejvíc si ale cenil toho, že se mužstvo ani za nepříznivého stavu psychicky nesložilo.

„Není to lehké, když je to dva nula po první třetině, ale nechtěli jsme panikařit. Byli jsme trpěliví, během zápasu jsme našli tu hru, co jsme chtěli hrát. Dočkali jsme se šancí a padlo to tam,“ popsal Vrána zápas, kterým si národní tým získal české fanoušky zpět na svou stranu.

Za svůj výkon i přístup si Vrána zaslouží uznání. Vždyť mu v NHL vypršela smlouva a málokdo by mu vyčítal, kdyby se místo světového šampionátu raději šetřil. On ale přijel a i přes zranění střílí důležité góly. To je přístup bojovníka.