/FOTO + VIDEO/ Obránci režírovali kanonádu českých hokejistů v utkání s Velkou Británií (6:1). Z šesti gólů zařídili zadáci hned čtyři.

Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Velkou Británii. | Foto: ČTK

„Chceme, aby obránci podporovali útok. Musím říct, že útočníci udělali spoustu dobré práce před bránou. I zápas se Švédskem nám to pomohli nakopnout obránci, já jsem spokojený s jejich prací,“ chválil trenér Filip Pešán. „Útočníci si to prý schovávají na další zápasy, slyšel jsem to v kabině, tak jim budu věřit,“ usmál se.