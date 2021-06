Úvod světového šampionátu české hokejisty nezastihl v ideálním rozpoložení a dvě porážky s Ruskem a Švýcarskem nadělaly výběru trenéra Filipa Pešána pořádné problémy.

De facto každý další zápas je pro nároďák bitvou o bytí a nebytí, tudíž i duely s Dánskem a Slovenskem budou muset hráči se lvíčkem na prsou bezpodmínečně zvládnout.

Dění na šampionátu samozřejmě neuniká ani hokejistům z podkrkonošského regionu, proto jsme se jich zeptali, jak dopadnou závěrečná dvě česká utkání v základní skupině.

1) Zvládnou podle vás čeští hokejisté závěrečné dva duely základní skupiny MS?

2) Který tým se vám zatím na šampionátu nejvíc líbí a jaké si zkusíte odhadnout medailové umístění?

Patrik Urban, útočník HC Stadion Vrchlabí:

1) Myslím si, že náš tým poslední dva zápasy určitě zvládne. Mužstvo postupně začíná ukazovat svou sílu a ve zbývajících duelech základní skupiny bude dominovat.

2) Máme letos opravdu silný kádr, proto dál věřím, že nás medaile nemine. Na zlato tipuji Českou republiku, na stříbrnou medaili Švýcary a na bronz mi vychází Rusko.

Patrik Fořt, útočník HC Rodos Dvůr Králové nad Labem:

1) S ohledem na výsledkový vývoj naší skupiny je zřejmé, že budeme muset vyhrát oba závěrečné zápasy. Jinak by se nás postup do čtvrtfinále nemusel týkat. Jsem ale přesvědčený, že už tým nezaváhá a do vyřazovacích bojů projde.

2) Popravdě na tomhle šampionátu může titul získat klidně úplně každý z osmi postupujících do čtvrtfinále. Všechna mužstva již na turnaji minimálně jednou zaváhala. Mně se třeba líbily i výkony Británie. Pokud mám ale tipovat konečné umístění, pak věřím v pořadí 1. Česko, 2. USA, 3. Rusko.

Petr Chytráček, útočník HC Trutnov:

1) Pokud náš tým naváže na předchozí výkony, hlavně tedy tu poslední třetinu proti Švédsku, pak myslím, že určitě oba zápasy zvládne.

2) Upřímně, letošní šampionát zatím přináší pěknou divočinu. Asi nejvíc se mi líbí, jak hrají Švýcaři, vedle nich ale mile překvapily i další celky, od kterých se moc nečekalo. Umím si představit konečné pořadí 1. Česko, 2. Rusko, 3. Švýcarsko.

Zbývající program základních skupin



Pondělí 15.15: Česko - Dánsko (skupina A), USA - Německo (skupina B)

Pondělí 19.15: Rusko - Švédsko (skupina A), Norsko - Kazachstán (skupina B)



Úterý 11.15: Švýcarsko - Velká Británie (skupina A), Kanada - Finsko (skupina B)

Úterý 15.15: Česko - Slovensko (skupina A), USA - Itálie (skupina B)

Úterý 19.15: Rusko - Bělorusko (skupina A), Německo - Lotyšsko (skupina B)

Tibor Hric, útočník BK Nová Paka:

1) Češi mají na závěr dva těžké soupeře a může se tam stát ještě hodně věcí. Proti Dánsku by určitě měli vyhrát, navíc mohou ještě skončit první ve skupině. Nebo ale taky mohou jet domů. Ani se Slováky to totiž nebude jednoduché. Přesto týmu věřím, že zvládne oba duely a na MS dojde daleko.

2) Zatím se mi líbí hlavně Finsko, alespoň, co jsem dosud viděl. Pak musím zmínit Kazachstán. Ten co předvádí, to je něco neuvěřitelného. Hodně mě překvapil. Uvidíme, co v rozhodující fázi turnaje předvedou Češi. Pevně doufám, že medaili udělají, už by byla po těch letech potřeba. Tipovat se mi moc nechce, je to těžké, ale když jinak nedáte: 1. Finsko, 2. Česko a 3. Rusko.

Jakub Soukup, brankář HC Stadion Vrchlabí:

1) Samozřejmě věřím, že oba tyto duely naši hokejisté zvládnou. Myslím, že už si smůlu vybrali v předchozích zápasech a teď už budou na turnaji pouze a jen vyhrávat.

2) Velmi příjemně mě svými výkony na šampionátu překvapuje Slovensko. Dali dohromady mladý tým, přesto hrají hezký hokej, který jim přináší úspěch. Na medailové pozice ale vidím jiné tři týmy. Pokud si mám tipnout, pak volím 1. Rusko, 2. Česko a 3. Finsko.

Jakub Luštinec, útočník HC Rodos Dvůr Králové nad Labem:

1) Naši budou muset hodně máknout a rozhodně začít předvádět lepší hokej než ten, jaký jsem zatím viděl. Prozatím se spíš hledají, takže doufám, že se s formou potkají včas. Hlavní je dostat se do vyřazovacích bojů, až tam se ukáže, na co tým má.

2) Co se týče umístění, je těžké něco tipovat. Letošní mistrovství světa je plné zajímavých výsledků. Nakonec to může skončit jakkoliv, vždyť tu každý může porazit každého, což se doposud nestávalo. Když vezmu v potaz třeba Kazachy, je to zatím asi největší překvapení turnaje. V posledních letech se mi navíc hodně líbí hra Švýcarů. Je vidět, že se tam celkově s hokejem dobře pracuje. Z jejich stany je to dynamický svižný hokej. Když mě tedy nutíte k tipu na umístění, pak řeknu 1. Rusko, 2. Finsko, 3. USA a 4. Švýcarsko.

Lukáš Vácha, obránce HC Trutnov:

1) Oba tyhle zápasy si podle mě Češi pohlídají a odnesou si z nich minimálně pět bodů. Ač se úvod šampionátu nepovedl podle představ, zajistí si náš tým v poklidu postup do čtvrtfinále.

2) Turnaj je letos hodně vyrovnaný. Nejvíc mě zatím překvapuje tým Kazachstánu, ale vůbec nejlepší výkony předvádějí celky z Finska a Ruska. Právě ruskou sbornou tipuji na titul mistrů světa. Druhé bude Finsko, o bronz si zahrají Češi s USA.