Tento článek je součástí reklamní kampaně na deník.cz a titulek byl vytvořen v jednom z nářečí používaných v naší zemi. Text vyšel na deník.cz 23. srpna 2021.

Fotbalista Lionel Messi vítá fanoušky na letišti v Paříži. | Foto: Deník, ČTK

Hvězdný Argentinec Lionel Messi ještě ve svém novém pařížském působišti ani pořádně nekopl do míče - a už se hovoří o jeho dalším angažmá. To by mohlo spojit hned dvě velké osobnosti světové kopané. Vlastně dokonce tři.