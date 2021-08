Zdroj: Deník.cz

Plácnout, nebo ne? Takovou otázku si klade řada rodičů. Většina z 1240 dotázaných ve velké anketě Deníku se kloní spíše ke druhé možnosti.

I když 84 procent respondentů dotazníku „Děti a rodiče“ připouští, že tělesný trest může být za určitých okolností výchovný, jen desetina z nich vztahuje ruku na své potomky běžně. Většina rodičů tvrdí, že se k nim uchyluje jen výjimečně, 30 procent pak své ratolesti fyzicky netrestá vůbec.

Co je dovoleno rodiči, nemělo by být dovoleno učiteli. Přes 60 procent dotazovaných nesouhlasí s tím, aby se tělesné tresty vrátily do škol. O prospěšnosti bití ukazovátkem nepochybuje pouze pět procent oslovených.

A do jakého věku má smysl děti trestat? I když psychologové rodiče od pohlavků či naplácání odrazují, podle 34 procent účastníků ankety je lze uštědřit i u 15letému adolescentovi. Čtvrtina rodičů je naopak netoleruje ani u batolat.