Sotva pominuly covidové zábrany a počasí nastavilo letní teploty, do Krkonoš se už opět valí turisté. Sněžka se chystá na další extrémní nápor. Lze předpokládat, že v letní sezoně dojde k atakování loňského rekordu, kdy se v jeden den, 22. července, objevilo na nejvyšší české hoře 10 779 lidí.

Stejně jako loni je čekají i letos na vrcholu a pod ním u Slezského domu oranžové sítě. Jimi strážci přírody oplotili místa, kam lidé nesmí vstupovat. Dosud tam figurovaly nízké řetězové zábrany, které turisté ve velkých počtech hravě překračovali. Proto přišel výraznější impuls.

Sedmdesát centimetrů vysoké sítě sice působí na nejatraktivnějším místě Krkonoš hodně divně a nepatřičně, přesto to byl podle Správy KRNAP jediný možný způsob, jak zabránit neukázněným návštěvníkům hor, aby nechodili a nepolehávali na vzácných alpínských trávnících a neškodili jedinečné přírodě.

Původně přitom strážci národního parku s umístěním síťových zábran vyčkávali. Chtěli dát turistům šanci, jak se budou na Sněžce chovat. Odpověď přišla velice rychle. Žádná změna k lepšímu se nekonala. K takovému zjištění stačilo jen několik prvních dnů s letním počasím.

Situace už je znovu pro ochránce přírody neúnosná. I přes viditelné upozornění na zákaz vstupu lidé dál šlapou, piknikují a sbírají atraktivní selfíčka v místech, kde nemají co dělat. V tomto testu neobstáli. Nezodpovědným chováním si sami řekli o to, aby po roce opět vyrostl na Sněžce oranžový plot. Je sice divný, nevzhledný, ale je to přirozená reakce na chování návštěvníků Sněžky.