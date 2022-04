Občané, kteří v místě žijí, sepsali petici, na zastupitelstvu lynčovali zástupce developera. Jak kvůli obavám z citelného zásahu do současné podoby místa, kde by na menším prostoru vznikly nové domy, tak kvůli nejasné minulosti společnosti. Poté, co loni proběhlo na zastupitelstvu, zájem developera opadl.

Berlínek opět ve hře. Záměr stavět byty ve Dvoře Králové má nového investora

Záměr stavět byty na Berlínku ale nevyšuměl. Stejný architekt, jiný investor a upravený záměr tentokrát přesvědčili zastupitele, kteří rozhodli o prodeji pozemků. Předcházela tomu řada schůzek vedení města se zástupci petičního výboru. A to byl klíč k úspěchu. Projekt Zelené terasy přinese Dvoru Králové nad Labem jak peníze za prodané parcely, kdy 10 milionů korun město do svého rozpočtu rozhodně uvítá, tak 49 nových bytů v době jejich citelného nedostatku. Lidově řečeno, město tak zabilo dvě mouchy jednou ranou.