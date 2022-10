Jako slepí k houslím se dostali k třem mandátům do zastupitelstva v Trutnově kandidáti SPD. Zatímco se jiná sdružení pracně lopotila s volebními programy a plánováním kampaně, příznivci Okamurova hnutí teprve před třemi měsíci založili místní organizaci SPD. Na začátku byli čtyři. Jak přiznal jejich lídr Marek Hanč, počítal s tím, že bude hlavně vylepovat plakáty.

A ejhle. Sestavili kandidátku 33 lidí, ve volbách byli čtvrtou nejúspěšnější stranou a získali tři mandáty. Ze svářeče bez jakýchkoliv politických zkušeností bude zastupitel. Příběh trutnovské SPD názorně ukázal, že lidé při komunálních volbách zohlednili aktuální rozpoložení ve společnosti a republikové politice. Pro Piráty, patřící do vládnoucí trutnovské koalice, nebo aktivní opoziční hnutí Žít v Trutnově musí být trpkým zjištěním, že je předstihli úplní nováčkové, které dostala do zastupitelstva křiklavá Okamurova značka.

Kandidovat pod jinou hlavičkou, k podobným číslům by se členové SPD nedostali. Sami přiznávají, že je to pro ně snový výsledek, k němuž jim pomohla nálada ve společnosti plná obav ze zdražování a další existence. Teď se musí ze snu probudit a ukázat, jak naloží s důvěrou voličů a jak umí být prospěšní pro město a občany. To je podstatné v komunální politice.