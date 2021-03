Bez Krkonoš nevydržel ani v době, kdy se na Trutnovsko nesmělo cestovat. Vyrazil si v únoru odfrknout z Prahy do svého bytu v Černém Dole. Zrovna v době, kdy okres postihla tvrdá uzávěra kvůli tomu, že v něm řádila nákaza koronaviru jako nikde jinde v republice. Dopředu si prý zjistil na krajské hygieně v Hradci Králové, co je k cestě a pobytu v jeho krkonošském apartmánu potřeba.

Na hranicích okresu Trutnov se prokázal patřičnými dokumenty policistům, kteří bývalého prezidenta kontrovali. Tak to alespoň tvrdí mluvčí jeho institutu. Teď však přišlo překvapení a Václav Klaus se dostal do centra pozornosti, aniž by sám chtěl. Na rozdíl od demonstrativního vystoupení bez roušky v říjnu před Obecním domem v Praze. A zase mu hrozí pokuta. Až 20 tisíc korun. Hygienická stanice hlavního města Prahy zaslala podnět ke spáchání přestupku na Městský úřad ve Vrchlabí. Ten musí posoudit, zda cesta bývalého prezidenta do jeho bytu v horách byla v pořádku nebo se jednalo o přestupek.

Pro Krkonoše z toho vyplývá ujištění, v jaké oblibě mají prezidenti Trutnovsko. Václav Havel nedal dopustit na vlčický Hrádeček, Václav Klaus si zamiloval Pec pod Sněžkou a přidal k ní Černý Důl. V pořadí třetí český prezident Miloš Zeman upíná svoje touhy úplně jiným směrem. Kauza Sputnik jeho přitažlivost k Rusku zřetelně potvrzuje.