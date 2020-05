V poslední době se karta obrací. Město registruje poptávku po pozemcích, bytech, nemovitostech. Existuje zájem o starší budovy, o kterých si na radnici mysleli, že jsou neprodejné. Ceny bytů stoupají. Chalupu si letos v Žacléři dokonce pořídil kapitán fotbalové reprezentace Vladimír Darida z Herthy Berlín, Fotbalista roku 2017.

Radnice pracuje na lepším vzhledu města. Opravuje náměstí do přívětivější a zajímavější podoby. Kraj investuje do rekonstrukce rozbitých silnic v obou příjezdových směrech, které budou letos hotové, zchátralý objekt někdejšího hornického učiliště promění v moderní domov důchodců. Město se chce blýsknout také kvůli velkému setkání hornických měst a spolků z ČR a zahraničí, které přivede v září do Žacléře (pokud bude možné třídenní akci zorganizovat kvůli současné pandemii) stovky návštěvníků.

Řada lidí má stále vžitou představu, že Žacléř je pořád zaostalé hornické město. Město se snaží tuto pověst měnit. Rezervy má určitě velké, ale s novými silnicemi a přestavěným náměstí ukáže, že umí nabídnout obyvatelům i návštěvníkům přívětivější a líbivější tvář. Úsilí stát se významnějším turistickým střediskem na prahu Krkonoš nemusí být marné.