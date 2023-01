Andrej Babiš zdaleka není tak těžká váha jako Miloš Zeman, byť si to sám o sobě možná myslí. Proto to očividné zklamání po finiši Petra Pavla, proto ten ublíženecký lament před kamerami. To, že stojí daleko za svým mentorem ve věcech politických, ukazuje více než dobře Babišův výsledek ve východních Čechách.