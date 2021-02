Komentář Imricha Dioszegi: Horalové se ocitli v papiňáku

Dnes se Trutnovsko probudilo do naprosto neopakovatelného rána. Zajet si do Hradce nakoupit nebo za přáteli až do odvolání nemohou. Zavření lidí v okrese a ostatních mimo něj je zatím nejextrémnější karta, jakou v nerovné partii s epidemií česká vláda vynesla.

Komentář Imricha Dioszegi. | Foto: Deník