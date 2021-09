Komentář Jana Brauna. | Foto: Deník

Je to nesmysl prvního kalibru, rozohnil se předseda Svazku měst a obcí Krkonoše Jan Sobotka, starosta Vrchlabí a senátor. Liberecký kraj nechce rušit historickou lokální železniční trať mezi Rokytnicí a Martinicemi, kterou by chtěl spolek využívat pro tramvaje. Podle platné legislativy nesmí vlaky a tramvaje jezdit po jedné trati zároveň. O to bláznivěji se nápad jeví. Zástupci spolku tvrdí, že první historickou a zkušební soupravu tramvají pořídili do Rokytnice kvůli tomu, aby od plamenných řečí o změně legislativy přešli ke konkrétním činům, které teď začnou o to víc navrhovat a vyžadovat. Chtějí-li uspět, musí přesvědčit politiky, aby změnili zákon.