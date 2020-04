Teploty rychle vyskočily vysoko, lidé vyměnili kabáty za trička, přesto musí zůstat ve svých plánech zdrženliví. Cestovat se může velmi omezeně, mimo provoz je návštěvnická infrastruktura v obcích, v turistických střediscích jsou uzavřená parkoviště. Donutili je k tomu výletníci, kteří nedbali zákazu pobývat na veřejných místech ve větším počtu osob, přijížděli v partičkách a často se shlukovali. V Krkonošském národním parku není možné chodit kvůli uzavření státní hranice po hřebenové Cestě česko-polského přátelství. Ani výstup na Sněžku z tradičních směrů od Slezského domu a Jelenky není možný. Celé území polského Krkonošského národního parku je uzavřené veřejnosti.

Situace není jednoduchá, ale je potřeba ji vydržet. Vláda sice uvolnila některá opatření, ovšem to neznamená, že by lidé měli ztratit dosavadní důslednost a obezřetnost. Jak výstižně apeluje Městská policie Trutnov, která musela řešit partičku z Jičína, která si přijela zajezdit do zavřeného skateparku: Lidi, prosíme vás, neblázněte. Je potřeba mít rozum a vydržet.