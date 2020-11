V Jilemnici to došlo tak daleko, že se vedení špitálu veřejně ohradilo proti množícím se dezinformacím a “zaručeným“ zprávám, které se v poslední době rychle šířily mezi obyvateli. Nezvládají situaci, nezajistili dostatek ochranných prostředků, nemocnice je před kolapsem. Takové zvěsti se množily. Nemocnice v Jilemnici jistě není jediná, která musí čelit podobným atakům.

Pavlačové a facebookové komentování je v módě. O to více v době, která hýbe celým světem. Je dobře, že jilemnická nemocnice veřejně vystoupila a důrazně se ohradila. Upozornila, že jde o trestný čin šíření poplašné zprávy. To by měli mít lidé na paměti. Pohlavkovat tímto způsobem borce v první linii je nejen mimořádně nevhodné, ale také za hranou zákona. Ten jasně definuje, že šíření poplašných, nepravdivých zpráv mezi obyvateli může být potrestáno odnětím svobody, v nouzovém stavu dvojnásobně vysokým trestem.

Situace je velmi vážná všude. Střílení do vlastních řad ji ještě zhoršuje. Místo irelevantních řečí by bylo lepší přidat ruku k dílu a přihlásit se k pomoci jako dobrovolník. To by prospělo společnosti víc.