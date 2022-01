Správa železnic se zbavuje majetku. Do prodeje dala trať mezi Královcem a Žacléřem. Jako bonus přihodila nádražní budovy v Žacléři a Lamperticích. Po pětikilometrové lokální dráze vlaky řadu let nejezdí, nevyužité domy chátrají. Obnovení železniční dopravy by postrádalo smysl. Proto byl prodej logickým krokem.