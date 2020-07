Vzkřísit ekonomiku ubytovacích a stravovacích zařízení po koronavirovém výpadku je složité. Restaurace snižují ceny za jídlo, hotely vymýšlí výhodné balíčky, kterými motivují hosty k návštěvě. Lákají je na jízdu lanovkou zdarma, zapůjčení elektrokola nebo koloběžky.

Neobvyklá situace změnila i pohled některých Čechů na to, jak a kde trávit dovolenou. Příkladem je paní Ivana z Hradce Králové. V Krkonoších nebyla osm let a pokud by nenastala letošní krize, nevydala by se tam ani letos. Červnová dovolená ve Špindlerově Mlýně ji ale nadchla natolik, že si rovnou objednala další pobyt v srpnu a navrch v říjnu. Byla příjemně překvapená. Prochodila hory bez velkých davů, svezla se zadarmo lanovkou, užila si příjemné prostředí.

Hoteliéři v Krkonoších doufají, že takových hostů bude víc. Kvalitním servisem a dostupnými cenami, vyšperkovanými výhodami, si přízeň klientů nakloní. Přijet znovu objevit hory může být správný recept na prázdniny. Tak, jako v případě paní Ivany.