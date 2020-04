/FOTO/ Pojem povolený pobyt v přírodě a doporučená zdravotní procházka si někteří Češi jako obvykle vyložili po svém. Slunce a sníh přitáhly magnetickou silou do Krkonoš řadu „přespolních“ návštěvníků. Nevydrželi úskalí nestandardních pracovních podmínek. Vyměnili home office za mountain relax.

V nouzovém stavu země lidé vyrazili do přírody na hřebeny Krkonoš. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Krásné počasí, sníh na horách. To byla velká výzva k tomu změnit domácí izolaci za horský vzduch. Vyčistit hlavu, protáhnout tělo, pokochat se panoramaty. Ideální scénář, jak utéct před hrozbou koronaviru, který se na nás valí ze všech stran. Pobyt v parku, lese, přírodě je povolený. Tak co! Až na to, že shromáždění většího množství lidí jde proti účelu celoplošné karantény.