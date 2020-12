KOMENTÁŘ: Řád orouškovaného čuníka

Firma ve Dvoře Králové vymyslela originální vánoční ozdobu: zlaté prasátko s rouškou. Mohla by to být inspirace pro udílení ceny za to, jak kdo zvládl a zvládá boj s pandemií.

Komentář Jana Brauna. | Foto: Deník