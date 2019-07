No řekněte, jestli je normální nechat si dobrovolně nařezat osolenou gumovou podložkou na holý zadek, propíchnout si železnou jehlicí tvář nebo ňadra, projet nos vrtačkou, pověsit se za kůži na háky do výšky nebo rozhoupat na pánských a dámských genitáliích připnuté závaží.

Festival Obscene Extreme je plný výstředností. | Foto: Miloš Šálek

Normální to není. Právě možnost být u takových obscénností přivádí každoročně do Trutnova tisíce lidí z celého světa. Od Argentiny po Austrálii. Šílenci a maniaci, jak si oprávněně říkají, tady mají sraz při festivalu nejdrsnější hudby Obscene Extreme. Budou potetovaní od hlavy k patě, s piercingem na všech možných i nemožných místech a bizarními účesy a maskami. Promění kultovní festivalové hnízdo Bojiště v peklo a metalovou divočinu, v níž se od středy do neděle dosyta vydovádí.