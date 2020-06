KOMENTÁŘ: Svižnější cesta k dostavbě dálnice

Najednou to jde. Prásknout bičem a už se práší za kočárem. Po dlouhých letech se zdá, alespoň podle vyjádření ŘSD a premiéra z tohoto týdne, že by se výstavba dálničního úseku D11 od Hradce Králové do Jaroměře mohla opravdu uspíšit. Místo v květnu 2022 by po něm mohli jezdit řidiči už v prosinci 2021. A možná i dříve.

Komentář Jana Brauna. | Foto: Deník