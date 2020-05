Před rokem se vyhříval na výsluní po nejlepším návštěvnickém výsledku za posledních deset let. Obdivovat pestrou říši dvou tisícovek zvířat ze čtyř stovek zvířecích druhů přišlo 542 tisíc lidí.

Letos počítá veliké ztráty. Od 16. března do 27. dubna byla dvorská zoo úplně bez návštěvníků, poté otevřela v omezeném provozu. Zavřený má do 25. května hotel, kemp a restaurace, zahradě chybí výpravy školáků i návštěvy cizinců.

Zdroj: Deník/ Michal Fanta

Navzdory citelné ztrátě, kterou vedení safari parku spočítalo na 23 milionů korun, nezůstanou zvědavé dětské oči ochuzeny o africké dobrodružství. Zoo nemíní polevit v aktivitách, díky kterým si získalo světovou proslulost a stalo se návštěvnickým fenoménem Královéhradeckého kraje. Tak, jako nechce ochudit zvířata o příkladnou péči, nehodlá ani v těžké situaci ztratit punc atraktivity pro své hosty. Proto chce dál budovat a přicházet s novinkami, investovat do dalšího rozvoje, vymýšlet programy na podporu zvířat.

Je to správná cesta. Díky ní se tak dost možná bude jezdit do Dvora Králové už za dva roky na tučňáky do budoucího pavilonu jihozápadní Afriky, který se začal tento týden stavět. Zastavit rozvoj by znamenalo krok zpět.