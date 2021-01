Porušila prakticky všechna nepsaná pravidla a doporučené postupy, které se jen porušit dají. Na cestu se vydala pozdě odpoledne, byla špatně obutá i oblečená, neměla s sebou suché náhradní věci, ani čelovku či baterku. Vybrala si cestu přes Obří důl pro skialpinisty, nikoliv pro pěší. Na své cestě přetnula lavinový svah a v mobilu neměla aplikaci Záchranka. Při volání telefonem o pomoc navíc udala špatné místo, kde se nachází. Jak to dopadlo?

Silně podchlazené a naprosto vyčerpané dva mladé lidi zachránily dvě hlídky Horské služby Krkonoše, které po nich pátraly. Díky nim nedopadl výlet tragicky.

Tak, jak silně vynikají schopnosti členů Horské služby, zvýrazňuje tento případ nezodpovědnost a zbytečný hazard se zdravím, který předvedla mladá dvojice. Jako by nebylo dost problémů s covidem. „Je opravdu neobvyklé, aby najednou vyrazilo do hor takové množství lidí, kteří vůbec nevědí, jak se obléci a co dělat v extrémních podmínkách,“ komentoval situaci náčelník Horské služby Krkonoše Pavel Jirsa. Někteří návštěvníci hor by měli konečně pochopit, že výlet na hory, ať v zimě či létě, není rande na diskotéce.