„Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande,“ pravil ve Švejkovi vojenský lékař Grünstein a všem „marodům“ naordinoval aspirin, chinin, výplach žaludku v kombinaci s klystýrem.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Bílek

A z jeho příkladu si vzala zřejmě příklad i česká vláda. Jen místo výplachu žaludku naordinovala roušky a aspirin nahradila karanténou. Jestli je to tak správně, ukáže teprve čas. I Grünstein však se svoji metodou uspěl. On ale měl všechny své ovečky pod dozorem. Což naše vláda nemá a místo toho, aby se soustředila na „přivandrovalce“, kteří mnohdy lehkovážně vyrážejí do druhého Česka – tedy Chorvatska, které se nyní drží na první příčce covidového žebříčku.